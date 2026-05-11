＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】ファンが驚いた“天才”16歳力士の取組横綱の血を引く16歳のサラブレッド力士が“技術”で魅了。ファンが驚いた“衝撃”技巧の白星を受け、解説を務めた元横綱若乃花の花田虎上氏が「相撲が上手い」「どういう力士になるのか楽しみ」とそのセンスを絶賛する一幕があった。横綱の血を引く16歳のサラブレッド力士とは、序二段八十枚目・山野邊（出羽海）のこと。第31代