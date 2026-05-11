俳優の永作博美が主演を務めるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）で、待山渚役を演じる中沢元紀がインタビューに応じ、作品の印象や役作り、永作との共演エピソードを語った。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！同作は、子育てを卒業した50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が“鮨アカデミー”に入学し、第二の人生に踏み出す姿を描くオリジナル作品。中沢が演じる渚は、母を思いやる真面目