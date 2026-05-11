ニュースで頻繁に取り上げられる「カスハラ（カスタマーハラスメント）」。土下座の強要や理不尽な怒号など、悪質な客の存在が社会問題化している。しかし、接客現場を日々じわじわと疲弊させているのは、露骨な悪意を持つ客だけではない。むしろ店員が本音で「対応がきつい」と漏らすのは、決して怒鳴り散らさない、本人には悪気のない中年客だ。自分ではマナーが良いと思い込み、店側から面倒な客として扱われていた現実に気づい