俳優岡田准一（45）が10日午後、Xを更新。嵐二宮和也（42）と偶然遭遇したことを報告した。この件では二宮がまず、10日午前に自身のXで「さっきコンビニから出たらとんでもないオーラを感じる方を見たら岡田准一氏がいました。久しぶりに街で芸能人に会いました」と記述。話題を呼んでいた。岡田は、この二宮のポストを引用。「偶然コンビニから出てくる、とんでもなく二宮和也くんまんまの人と会いました。テレビでみるまんま