柴犬さん壮絶な換毛期を乗り切るため、掃除機をかけていたら…。飼い主さんを襲った『無限ループ』が話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：犬の抜け毛を取るため、掃除機をかけた結果→怒るに怒れない『まさかの光景』】 掃除機をかけていると、柴犬が… Xアカウント『@Pute