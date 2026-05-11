2026年5月11日、札幌・南警察署は、札幌市中央区に住む飲食店経営の男(45)を、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕しました。男は11日午前0時すぎ、札幌市中央区南9条西6丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で、自転車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、パトロール中の警察官が、無灯火で自転車を運転する男に気づき、職務質問しました。警察官が酒臭を感じたため呼気検査を行ったところ、男の呼気か