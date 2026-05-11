俳優の見上愛と上坂樹里がダブル主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合ほか）の第7週「届かぬ声」が11日にスタート。あわせて、帝都医科大学附属病院を舞台にした新たな人物相関図も公開され、新キャラクター12人の存在が明らかになった。【写真】豪華キャスト集結！新たな相関図を公開同作は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養