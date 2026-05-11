最新研究から見えてきた、「自然とお金が貯まる仕組み」を4つ紹介しよう。支出の罪悪感を植え付ける「リハーサル効果」や、心の中の優先順位を変える「トップ・オブ・マインド効果」など、心のクセを巧みに利用して行動を変える方法が有効だ。※本稿は、堀田秀吾『科学的に正しい［お金が貯まる］習慣』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。支出金額を何度も見返して自分に罪悪感を植え付ける「リハーサル効果」というのは