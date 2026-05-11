年金生活の世帯にとって、年金額の改定は日々の暮らしに直結する大きな関心事です。 令和8年度の年金額改定において、増額改定が公表されています。どの程度の増額になるのか気になるところではないでしょうか。本記事では、年金改定の仕組みや今回の増額の内容を解説します。 年金の「額改定」は例年4月、適用は6月支給分から 厚生労働省の「令和8年度の年金額改定について」によると、公的年金（老齢基礎年金・