◇米男子ゴルフツアートゥルーイスト選手権最終日（2026年5月10日ノースカロライナ州クウェイルホロー・クラブ＝7583ヤード、パー71）29位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は2バーディー、3ボギーの72で回り、通算1アンダーの45位で大会を終えた。68位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は3バーディー、4ボギー、2ダブルボギーの76と崩れて、11オーバーの71位だった。2位から出たクリストファー・レイタン（28