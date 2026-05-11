＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】元若乃花「100点」と絶賛 新入幕力士の“圧勝劇”伸び盛りの本格派力士を新入幕力士が堂々と崩した“圧勝劇”。ファンはその力強い取組を称賛し、解説を務めた元横綱若乃花の花田虎上氏も「100点じゃないですか」と大絶賛した。強い相撲で圧勝劇を飾ったのは前頭十六枚目・若ノ勝（湊川）。相撲の名門・埼玉栄高校出身で、2022年初場所に初土俵を踏んだ。その後、4年