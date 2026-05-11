「第79回カンヌ国際映画祭」「ある視点」部門へ出品される映画『すべて真夜中の恋人たち』が2026年秋に公開される。【画像】映画『すべて真夜中の恋人たち』場面写真『乳と卵』で芥川賞、『夏物語』で毎日出版文化賞を受賞し、世界40以上の国・地域で翻訳される作家・川上未映子による初の恋愛小説を映画化したもの。『あのこは貴族』の岨手由貴子監督がメガホンを取った。物語は、人との関わりを避け、孤独に生きてきたフリ