中国国家データ局の余英副局長は8日、江蘇省蘇州市で中国移動（チャイナ・モバイル）が開催した「2026モバイルクラウド大会」において、「トークン呼び出し量の増加が、演算能力サービスの飛躍的な向上を推進した。演算能力供給は現在、『単純な演算能力の販売』から『サービスや能力の販売』へと移行しつつある」との見方を示した。余副局長は、「今年に入り、AI（人工知能）の実装が加速し、トークン呼び出し量が指数関数的に増