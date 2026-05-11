山口県北部、長門市の静かな山間に位置する長門湯本温泉は、室町時代に住吉大明神のお告げによって発見された「神授の湯」として知られる、県内最古の温泉地です。2020年に完了した温泉街再生プロジェクトにより、街全体の魅力が劇的に向上しました。温泉街の中心を流れる音信川（おとずれがわ）には、山口県初となる「川床テラス」や、川を渡れる「飛び石」が設けられ、まさに「オソト天国」と呼ぶにふさわしい、屋外での心地よい