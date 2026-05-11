林テレンプが提案する新しいモビリティ空間！ カローラクロス「Weekend Coast」とは自動車内装部品の総合企業である林テレンプは、2026年5月9日より10日まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級のアウトドア＆ライフスタイルイベント「FIELD STYLE TOKYO 2026」に出展しました。ブースでは、同社の強みを活かしたカローラクロスのコンセプトカー「Weekend Coast」が展示され、移動時間を“体験価値”へと変える新たなモビ