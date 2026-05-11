◇米男子ゴルフツアーマートルビーチ・クラシック最終日（2026年5月10日サウスカロライナ州デューンズ・クラブ＝7347ヤード、パー71）7位から出た中島啓太（25＝フリー）は4バーディー、4ボギーの71で回り、通算11アンダーの13位で大会を終えた。15位で出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は73とスコアを落とし、6アンダーの38位。49位から出た平田憲聖（25＝ELECOM）は72で回り、2アンダーの65位だった。4位か