大相撲夏場所２日目の１１日、横綱豊昇龍（２６）（立浪部屋）が日本相撲協会に休場を届け出た。初日の高安戦で右脚を痛めていた。今場所は横綱大の里、大関安青錦も初日から休場。一人横綱となっていた豊昇龍の休場により、今場所は横綱不在となった。