マイアミ国際空港に到着したトランプ米大統領＝2日/Matt Rourke/AP/File（CNN）トランプ米大統領は10日、イランが同日に送付した最新の和平提案を「到底受け入れられない」と断じた。両国は数カ月に及ぶ戦争終結に向けた合意形成に苦慮している。「イランのいわゆる『代表団』からの回答を読んだ。気に入らない。到底受け入れられない！」と、トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。イラン国営メディアによると、