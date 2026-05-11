美しく見せるには姿勢が大切！肩こりの改善や腸活の促進につながる正しい姿勢とは 美しく見える正しい姿勢とは？ 姿勢を正すことで肩こり改善＆腸活促進 正しい姿勢をキープできれば、いいことがたくさんあります。まずは背筋が伸びてスタイルがよく見えること。同時に骨盤や背骨のゆがみが改善され、肩こりや腰痛が軽減。 また、血流がスムーズになることで内臓の動きが活発になり、消化活動が促進され腸活を