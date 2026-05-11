東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.66高値184.73安値183.87 185.83ハイブレイク 185.28抵抗2 184.97抵抗1 184.42ピボット 184.11支持1 183.56支持2 183.25ローブレイク ポンド円 終値213.63高値213.71安値212.45 215.34ハイブレイク 214.52抵抗2 214.08抵抗1 213.26ピボット 212.82支持1 212.00支持2 211.56ロ&#1254