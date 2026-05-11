東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.56高値9.58安値9.50 9.67ハイブレイク 9.63抵抗2 9.59抵抗1 9.55ピボット 9.51支持1 9.47支持2 9.43ローブレイク シンガポールドル円 終値123.63高値123.79安値123.47 124.11ハイブレイク 123.95抵抗2 123.79抵抗1 123.63ピボット 123.47支持1 123.31支持2 123.15ローブレイ