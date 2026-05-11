東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7246高値0.7249安値0.7200 0.7312ハイブレイク 0.7281抵抗2 0.7263抵抗1 0.7232ピボット 0.7214支持1 0.7183支持2 0.7165ローブレイク キーウィドル 終値0.5967高値0.5969安値0.5931 0.6018ハイブレイク 0.5994抵抗2 0.5980抵抗1 0.5956ピボット 0.5942支持1 0.5918