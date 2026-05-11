◇ナ・リーグドジャース2−7ブレーブス（2026年5月10日ロサンゼルス）ドジャースの左腕、ジャスティン・ロブレスキ投手（25）が10日（日本時間11日）、本拠でのブレーブス戦に先発。メジャー自己最長となる8回2/3、100球を投げたが、7安打7失点で今季初黒星を喫した。2回に4本の長短打を集められ4失点。それでも3回から7回までは無安打投球と粘り、持ち味の制球の良さを生かし、ストライク先行の投球で球数少なく投げた