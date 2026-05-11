「パドレス３−２カージナルス」（１１日、サンディエゴ）パドレスが逆転サヨナラ勝ちで２連勝。ドジャースが敗れたため２４勝１６敗で首位に並んだ。パドレスは０−２の九回、先頭のボガーツが中前打。２死三塁となり、途中出場のカステラノスが左中間に同点２ランを放った。十回の相手の攻撃を無失点で切り抜けると、その裏、無死満塁でマチャドがサヨナラ右犠飛で試合を決めた。