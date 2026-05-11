ぴえろ魔法少女シリーズの金字塔といえるTVアニメ『魔法の天使クリィミーマミ』を手掛けたスタジオぴえろが、28年ぶりとなる新作『魔法の姉妹ルルットリリィ』を制作。魔法少女ジャンルも多岐にわたる中、令和の時代に「夢・芸能・日常」をあえて描く狙いは？スタジオぴえろの福井洋平さんと玩具制作を手掛けたBANDAI SPIRITSの宮前光さんに、アニメ制作の裏側と玩具開発の秘話について話を聞いた。【画像】『クリィミーマミ』