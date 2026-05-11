・ＮＹダウ４９６０９．１６（＋１２．１９） 高値４９８３０．７０ 安値４９４８６．９６ ・Ｓ＆Ｐ５００７３９８．９３（＋６１．８２） ・ナスダック総合指数２６２４７．０７（＋４４０．８８） 出所：MINKABU PRESS