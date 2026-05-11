８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１２．１９ドル高の４万９６０９．１６ドルと小反発した。この日発表された４月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が市場予想を上回る伸びとなった。堅調な労働市場を示す内容との受け止めが広がったほか、半導体関連株の一角が買われ、全体相場を支援した。ナスダック総合株価指数は過去最高値を更新した。 ボーイング＜BA＞やゴールドマン・サックス・グルー