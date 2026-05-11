きのう（10日）夕方、岡山県備前市で空き家が全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 【地図】火事が起きた現場付近の地図 警察によりますと、午後6時ごろ、備前市日生町日生の空き家から通りかかった女性（76）が煙が出ているのを見つけ、連絡を受けた女性の家族が119番通報しました。 火は約2時間後、消防により消し止められましたが、木造平屋建ての空き家1棟、約100平方メートルが全焼し