[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節 柏 1-0 川崎F 三協F柏]DF馬場晴也が初アシストで柏レイソルの7試合ぶり勝利に貢献した。前半のうちは川崎Fにペースを握られ、後半の立ち上がりにも決定機を許していた柏は、10分にFW細谷真大とMF瀬川祐輔の投入で流れを引き寄せると、25分にはMF原川力と馬場をピッチに送り込んだ。DF原田亘に代わって3バックの右CBに入った馬場は、「後半、相手の足が止まってきていて。得点の場面もそう