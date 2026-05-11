大阪3月限ナイトセッション 日経225先物63760+920 （+1.46％） TOPIX先物3857.5+25.0 （+0.65％） シカゴ日経平均先物63665+825 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 8日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の進展を見極めたいとしてNYダウは小幅な上昇だったが、半導体やAI関連株を中心に買われ、S＆P500、ナスダックが史