BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』#2が、5月6日に放送。それにあたり、放送当日にファンクラブ会員『TOMO』限定の先行上映会が都内で実施され、約200名のファンが集まった。【映