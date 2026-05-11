スペインのカナリア諸島に到着したハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客は、順次下船して帰途についています。【映像】小型船に乗り換えたハンタウイルスの感染疑いのある乗客らカナリア諸島のテネリフェ島の港に停泊したクルーズ船から防護服に身を包んだ乗客が小型船に乗り換えます。まず、スペイン国籍の乗客14人が下船しました。立田祥久記者リポ「船の到着から4時間ほど経ってようやく1台目のバスが出