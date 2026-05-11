横綱豊昇龍大相撲の東横綱豊昇龍（26）＝本名スガラグチャー・ビャンバスレン、モンゴル出身、立浪部屋＝が夏場所2日目の11日、休場した。初日に小結高安に敗れた一番で右太もも裏を負傷した。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関安青錦に続き3人が不在の事態となった。東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶり。豊昇龍の休場は昨年名古屋場所以来で8度目、横綱8場所目で3度目となった。最高位に就いて以降、