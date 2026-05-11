戦闘終結に向け、イランがアメリカの最新の提案に回答しました。海上輸送の安全などに焦点を当てたものだとしています。【映像】米イラン和平協議の様子イラン国営メディアは10日、アメリカの提案に対しイラン側が仲介国のパキスタンを通じて回答を提出したと報じました。回答はイスラエルによるレバノン攻撃を含むあらゆる戦闘を終結させ、ペルシャ湾における海上輸送の安全保障に焦点を当てていると説明しています。また