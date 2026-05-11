ホルムズ海峡で今月発生した韓国企業の貨物船の爆発火災について、韓国政府は「外部からの攻撃が確認された」とする調査結果を発表しました。【映像】爆発火災で破損した韓国船4日、ホルムズ海峡に停泊していた韓国の海運会社が保有する貨物船「HMMナム号」で爆発を伴う火災が発生しました。韓国政府は現地に調査団を派遣し、「未詳の飛翔体が船尾を2回攻撃したことを確認した」と発表しました。飛翔体は船体の内部およそ7m