10日の「母の日」に合わせ、日々、忙しく過ごすお母さんたちに特別な時間をプレゼントするイベントが、東京・台東区で開かれました。【映像】“ぼーっとする”お母さんたちの様子「母の日」の10日、家族連れなどでにぎわう東京の「浅草花やしき」で、家事や仕事、育児に追われるお母さんが、“ぼーっと過ごす時間を競う”イベントがありました。「ぼーっとする大会」は2014年に韓国で始まり、2023年からは日本国内でも開催さ