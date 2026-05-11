韓国を代表する人気女優、キム・ヘスの私服姿が「54歳には見えない」と話題になっています。 この日キム・ヘスが披露したのは、白パンツにスニーカーを合わせた春らしいカジュアルコーデ。シンプルな着こなしにもかかわらず、圧倒的なスタイルとオーラに注目が集まりました。 白パンツ×スニーカーで軽やかな春コーデ キム・ヘスは、黒のライダースジャケットにダー