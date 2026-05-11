今回は、知人のA子さんから聞いたエピソードをご紹介します。婚約をきっかけに「自虐風自慢」が増えた親友のB美に、A子さんはモヤモヤ。笑顔で対応していたものの、ある日ついに＜反撃＞してしまいます。その後、親友との関係は変わってしまい──。 大切な親友 学生時代からの友人・B美とは、ずっと仲が良く、社会人になってからも頻繁に会っていました。お互いが、気を遣わずに何でも話せる、大切な存在だったと