ソフトバンク戦で衝撃弾プロ野球・ロッテの井上広大外野手が10日、ソフトバンク戦（PayPayドーム）で特大の2号2ランを放った。データアプリ「NPB+」によると、打球速度179.1キロ、飛距離140.5メートルという数値を残し、ファンにも衝撃が広がっている。0-0の2回1死一塁。井上は左腕・前田が投じた甘い変化球をノーステップ打法で打ち砕いた。白球はレフトスタンドへ。打った瞬間それとわかる飛距離で、PayPayドームは騒然とし