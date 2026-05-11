ウルトラマンシリーズ60周年記念作品『ウルトラマンテオ』が、7月4日から放送スタート。本作は、宇宙怪獣の襲撃により故郷の星を失った“ひとりぼっちの宇宙人”の物語だ。彼は光⽯イブキとして地球で過ごしていたが、⾃⾝の故郷を滅ぼした宇宙怪獣が、突如として地球に襲来する。過去の記憶に怯える⼼を「守りたい」という強い想いが奮い⽴たせたとき、まばゆい光がイブキを青き光の巨人へ変