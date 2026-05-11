7月4日スタートの新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』（テレ東系／毎週土曜9時）より主人公・光石イブキ（岩崎碧）とともに物語を織りなす登場人物と演じるキャスト、プチ怪獣「プッチー」とその声優が発表された。【写真】主人公・光石イブキと行動を共にする明心大学の学内サークル「天文研究会」のメンバー本作は、今年7月10日に誕生から60年を迎える「ウルトラマン」シリーズの新たなテレビシリーズ作品。ウルトラマンシ