◆米男子ゴルフツアートゥルーイスト選手権最終日（１０日、ノースカロライナ州クウェイルホロークラブ（７５８３ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、６８位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、４ボギー、２ダブルボギーの７６とスコアを落とし、通算１１オーバーで今季自身ワーストの７１位で終えた。２９位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は２バーディー、３ボギーの７２で回り、通算１アンダー