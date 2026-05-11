サッカーの元イングランド代表のデビッド・ベッカムの妻で、スパイス・ガールズ元メンバーのヴィクトリア・ベッカムが、「ABBA Voyage」のようなスタイルのスパイス・ガールズのホログラムショーの話が浮上していたことを明かした。スパイス・ガールズのメンバーはロンドンで開幕されて以来、人気を誇っているABBAのアバターライブのようなショーを熱望しているようだ。