はなぺちゃまるこさんの漫画「なんとなく疲れた時の過ごし方」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む夫から、「誕生日に何が欲しい？」と聞かれても、何も思いつかなかった妻。以前はゲームやブランド物が欲しいと思っていましたが、育児中の今、頭に思い浮かんだものは…という内容で、読者からは「分かります」「頑張りすぎずにリフレッシュして！」などの声が上がっています。