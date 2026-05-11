米国で教師として働いていた女性が、ストレスの激しい学校を去り「ハグセラピスト」に転職して年間最大10万ドル（約1568万円）を稼いでいると明らかにした。ニューヨーク・ポストは6日、ニューヨークに住む51歳の女性エラ・ラブさんのメディアインタビューを紹介した。13年間美術教師として働いてきたというラブさんは「過密学級と不足する予算、絶え間ないストレスのため教職生活が耐えがたかった」として転職することになった背