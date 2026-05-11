李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相が来週、慶尚北道安東（アンドン）で首脳会談をする予定だ。共同通信など日本メディアは、高市首相が今月19日から1泊2日の日程で安東を訪問する方向で韓国側と日程を最終調整していると報じた。青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）関係者は10日、「最終的な日程はまだ協議中」と明らかにした。李大統領は今年1月、高市首相の地元の奈良県を訪れて首脳会談を行った。高市首相は今回、