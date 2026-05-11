ポップスターのデュア・リパが、自身の写真を無断で使用したとして、サムスン電子を相手取り1500万ドル（約23億円）規模の訴訟を提起した。9日（現地時間）、米芸能メディア「バラエティ」の報道によると、デュア・リパ側は最近、カリフォルニア州中央地区連邦地裁に、サムスン電子およびサムスン電子アメリカを相手取った損害賠償請求訴訟を起こした。リパ側の弁護士らは、裁判所に提出した訴状で、「サムスンがテレビの梱包箱に