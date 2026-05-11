プロ野球中日は球団創設90周年のメモリアルイヤーを迎えている。しかしチームは開幕から5連敗、一時は借金がはやくも13に膨れ上がり、井上一樹監督（54）の休養説が取り沙汰される事態にも発展した。【写真】次期監督の大本命から後退した大物OBに、新候補の登場。崖っぷちに立たされた井上監督の命運は…5年連続Bクラスと低迷は続いているものの、井上監督が就任した昨季は4位に浮上したこともあって、今季の下馬評は決して低