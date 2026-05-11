【ベルギーリーグ】ゲンク 3−0 ウェステロー（日本時間5月11日／セゲカ・アレーナ）【実際の映像】場内どよめく左足“鮮烈”カーブ弾日本代表MF伊東純也が、美しい左足のカーブシュートでダメ押しゴールを奪った。「完璧すぎるゴラッソ」とファンも大興奮となっている。ベルギーリーグのレギュラーシーズンで7位となったゲンクは、7位〜12位が参加するプレーオフ2を戦っている。伊東が所属するゲンクは日本時間5月11日、1位に