きょう11日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（後10：00）では、マツコ・デラックスから休養から復帰を果たす。休養中に見た一番のニュースだと語ったのは、村上信五が参加したあるイベントにまつわるものだったことが明かされる。【番組カット】『夜ふかし』マツコ復帰！村上信五とトーク今夜のラインナップは、「春恒例母の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」を予定。「母の日インタビュー